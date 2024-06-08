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Кузнецов Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Кузнецов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1937

Дочь: Бабурина (Кузнецова) Тамара Максимовна

Мать ребёнка: Кузнецова (Селянина) Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
13.10.1938

Сын: Кузнецов Адольф Максимович

Мать ребёнка: Кузнецова (Селянина) Александра Ефимовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Около 1947

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