Кузнецов Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Кузнецов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1937
Дочь: Бабурина (Кузнецова) Тамара Максимовна
Мать ребёнка: Кузнецова (Селянина) Александра Ефимовна
Рождение ребёнка
13.10.1938
Сын: Кузнецов Адольф Максимович
Мать ребёнка: Кузнецова (Селянина) Александра Ефимовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Около 1947