Канаева (Зелюкова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1933
Дата смерти18.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1933
Бракосочетание
1961
Муж: Канаев Владимир
Рождение ребёнка
19.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канаев Владимир
Рождение ребёнка
30.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пелешко Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1999