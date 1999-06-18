Канаева (Зелюкова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева (Зелюкова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1933

Дата смерти

18.06.1999

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1933

Отец: Зелюков Николай Андреевич

Мать: Зелюкова Екатерина Петровна

Бракосочетание
1961

Муж: Канаев Владимир

Рождение ребёнка
19.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канаев Владимир

Рождение ребёнка
30.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пелешко Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Петр Андреевич

Смерть
18.06.1999