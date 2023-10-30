Бижка Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бижка Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Бижка Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Бижка Иван Исаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бижка Автоном Иванович

Отец ребёнка: Бижка Иван Исаевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бижка Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Бижка Иван Исаевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бижка Иван Исаевич

Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область
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