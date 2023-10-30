Бижка Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Бижка Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Бижка Иван Исаевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бижка Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Бижка Иван Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бижка Иван Исаевич
Смерть
После 1850