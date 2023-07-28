Остроушко Агафия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко Агафия Герасимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович

Рождение ребёнка
11.10.1825

Сын: Остроушко Филипп Семенович

Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович

ГАХО , Ф - 40-110-291 ч.-2,, м/к 1825г.,зап-48
Рождение ребёнка
1827

Сын: Остроушко Анисим Семенович

Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович

Смерть
Неизвестно