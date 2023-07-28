Остроушко Агафия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович
Рождение ребёнка
11.10.1825
Сын: Остроушко Филипп Семенович
Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович
ГАХО , Ф - 40-110-291 ч.-2,, м/к 1825г.,зап-48
Рождение ребёнка
1827
Сын: Остроушко Анисим Семенович
Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Остроушко Семен Никитович
Смерть
Неизвестно