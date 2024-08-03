Телепнёва - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телепнёва -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын умер во младенчестве

Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын умер во младенчестве

Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бавкунов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бавкунов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бавкунова Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1926

Сын: Бавкунов Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович

Дата рождения найдена по базе "победители.ру"
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бавкунов Тихон Тихонович

Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович

Новое Место, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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