Телепнёва -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бавкунова Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1926
Сын: Бавкунов Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович
Дата рождения найдена по базе "победители.ру"
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Бавкунов Тихон Иванович
Новое Место, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно