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Лёвкин Александр Фёдорович

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Место рождения

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.09.1924

Дата смерти

18.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924

Отец: Лёвкин Фёдор Михайлович

Мать: Лёвкина Мария (Бугрова) Ефимовна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна

Рождение ребёнка
09.10.1949

Сын: Лёвкин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.01.1952

Сын: Лёвкин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1954

Сын: Лёвкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1958

Сын: Лёвкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.06.1968

Сын: Лёвкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна

Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
18.08.2009
Светозаровка, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

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