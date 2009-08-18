Лёвкин Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.09.1924
Дата смерти18.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1949
Сын: Лёвкин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
21.01.1952
Сын: Лёвкин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
24.03.1954
Сын: Лёвкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
20.01.1958
Сын: Лёвкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна
Рождение ребёнка
09.06.1968
Сын: Лёвкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Лёвкина (Чевикина) Раиса Григорьевна
Смерть
18.08.2009