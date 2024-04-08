Кудинова Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луковникова Александра Романовна

Отец ребёнка: Луковников (Кудинов) Роман Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луковников (Кудинов) Роман Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.02.2012

Дочь: Луковникова София Романовна

Отец ребёнка: Луковников (Кудинов) Роман Дмитриевич

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