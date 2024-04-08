Кудинова Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луковникова Александра Романовна
Отец ребёнка: Луковников (Кудинов) Роман Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.2012
Дочь: Луковникова София Романовна
Отец ребёнка: Луковников (Кудинов) Роман Дмитриевич