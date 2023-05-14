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Аракелян Аник Погосовна
Аракелян Аник Погосовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
2016
Пол
Женский
Отец
Аракелян Погос
1878 г.р.
Мать
Саакян-Аракелян Марал
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Аракелян Погос
Мать:
Саакян-Аракелян Марал
Смерть
2016
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