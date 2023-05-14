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Аракелян Аник Погосовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Аракелян Погос

Мать: Саакян-Аракелян Марал

Смерть
2016