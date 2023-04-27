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von Lindau-Ruppin Ulrich I

Место рождения

Ruppin Brandenburg

Дата рождения

Около 1260

Дата смерти

1316

Пол

Мужской

Отец

1212 г.р.

Мать

Около 1216 г.р.

Жена

1264 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1260

Отец: Von Lindow Ruppin Günther Arnstein

Мать: Von Rügen Euphemia

Ruppin Brandenburg
Рождение ребёнка
1289

Сын: Count Of Lindau Günther

Мать ребёнка: Graefin Von Lindow-Ruppin Adelheid

Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern Germany
Бракосочетание
Около 1289

Жена: Graefin Von Lindow-Ruppin Adelheid

Рождение ребёнка
Около 1295

Сын: Graf Von Lindow-Ruppin Ulrich

Мать ребёнка: Graefin Von Lindow-Ruppin Adelheid

Ruppin, Brandenburg Deutschland(HRR)
Смерть
1316
Mecklenburg Tyskland