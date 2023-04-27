von Lindau-Ruppin Ulrich I
Место рожденияRuppin Brandenburg
Дата рожденияОколо 1260
Дата смерти1316
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1260
Ruppin Brandenburg
Рождение ребёнка
1289
Мать ребёнка: Graefin Von Lindow-Ruppin Adelheid
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern Germany
Бракосочетание
Около 1289
Рождение ребёнка
Около 1295
Сын: Graf Von Lindow-Ruppin Ulrich
Мать ребёнка: Graefin Von Lindow-Ruppin Adelheid
Ruppin, Brandenburg Deutschland(HRR)
Смерть
1316
Mecklenburg Tyskland