Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Жуков Антон Семенович
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.09.1909
Сын: Жуков Иван Антонович
Отец ребёнка: Жуков Антон Семенович
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно