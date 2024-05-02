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Копейкина Прасковья Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Федор Павлов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Копейкин Николай Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Павлов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Копейкин Никифор Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Павлов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Копейкин Егор Федоров

Отец ребёнка: Копейкин Федор Павлов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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