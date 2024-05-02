Копейкина Прасковья Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Копейкин Федор Павлов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Копейкин Федор Павлов
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Копейкин Федор Павлов
Смерть
Неизвестно