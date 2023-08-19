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Шаболтас ?
Шаболтас ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шаболтас Георгий
1960 г.р.
Мать
(Шаболтас) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЦ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шаболтас Георгий
Мать:
?
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