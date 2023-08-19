Шаболтас ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаболтас ?

Шаболтас ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаболтас Георгий

Мать: ?