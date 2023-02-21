Цукерман Арон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Цукерман Аркадий Аронович
Мать ребёнка: Цукерман Фрида Мойшевна (Михайловна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошея Розалина Ароновна
Мать ребёнка: Цукерман Фрида Мойшевна (Михайловна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942