Цукерман Арон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цукерман Арон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Цукерман Аркадий Аронович

Мать ребёнка: Цукерман Фрида Мойшевна (Михайловна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошея Розалина Ароновна

Мать ребёнка: Цукерман Фрида Мойшевна (Михайловна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цукерман Фрида Мойшевна (Михайловна)

Смерть
1942