Николаева-Антонова-Панферова (Иванова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева-Антонова-Панферова (Иванова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.12.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1847 ст.

Отец: Антонов-Панферов (Николаев) Михаил Иванович

Мать: Дмитриева-Родионова (Никифорова) Матрона Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1866 ст.

Муж: Максимов-Растригин-Быстров (Никитин) Дмитрий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1867 ст.

Сын: Никитин-Максимов (Гавриилов) Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимов-Растригин-Быстров (Никитин) Дмитрий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1869 ст.

Дочь: Никитина-Максимова (Гавриилова) Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Максимов-Растригин-Быстров (Никитин) Дмитрий Гавриилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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