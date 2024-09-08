Николаева-Антонова-Панферова (Иванова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.12.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1847 ст.
Отец: Антонов-Панферов (Николаев) Михаил Иванович
Бракосочетание
30.10.1866 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1867 ст.
Сын: Никитин-Максимов (Гавриилов) Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимов-Растригин-Быстров (Никитин) Дмитрий Гавриилович
Рождение ребёнка
26.11.1869 ст.
Дочь: Никитина-Максимова (Гавриилова) Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Максимов-Растригин-Быстров (Никитин) Дмитрий Гавриилович
Смерть
Неизвестно