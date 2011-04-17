Важник Андрей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важник Андрей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1953

Дата смерти

17.04.2011

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1953

Отец: Важник Евгений Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.04.2011