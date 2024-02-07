Казаков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/198
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: не указана
ГАКК Ф.160 Оп.3 Д.559 Изображение №: 195
Место жительства
1799
Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/198
Смерть
Неизвестно