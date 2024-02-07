Казаков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/198
Рождение ребёнка
1769

Сын: Казаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Казаков Конон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Казаков Яков Андреевич

Мать ребёнка: не указана

ГАКК Ф.160 Оп.3 Д.559 Изображение №: 195
Место жительства
1799
Ключи, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
https://yandex.ru/archive/catalog/5bf580c7-dbf4-474d-9045-6232a41eae46/198
Смерть
Неизвестно
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