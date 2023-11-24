Кирнасовская Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирнасовская Ольга

Кирнасовская Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1985

Сын: Кирнасовский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Кирнасовский Иван

Рождение ребёнка
10.03.?

Дочь: Кирнасовская Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Кирнасовский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирнасовский Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кирнасовский Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирнасовская Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кирнасовский Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close