Кирнасовская Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1985
Сын: Кирнасовский Виктор Иванович
Отец ребёнка: Кирнасовский Иван
Рождение ребёнка
10.03.?
Дочь: Кирнасовская Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Кирнасовский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирнасовский Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кирнасовский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирнасовская Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кирнасовский Иван
Смерть
Неизвестно