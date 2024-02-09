Щуренков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.08.1914 ст.
Дата смерти02.04.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1914 ст.
Отец: Щуренков Михаил Васильев
Мать: Щуренкова Вера Алексеева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9QLP?i=494&cc=1921824 Восприемники: Павел и Анна Михайловы
Смерть
02.04.1915 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99SV?i=526&cc=1921824 от колики