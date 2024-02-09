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Щуренков Александр Михайлович

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.08.1914 ст.

Дата смерти

02.04.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1914 ст.

Отец: Щуренков Михаил Васильев

Мать: Щуренкова Вера Алексеева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-9QLP?i=494&cc=1921824 Восприемники: Павел и Анна Михайловы
Смерть
02.04.1915 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99SV?i=526&cc=1921824 от колики
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