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Поляков Евгений Иванович

Место рождения

Иваново

Дата рождения

17.08.1929

Дата смерти

14.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново
Рождение ребёнка
07.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полякова Нина Николаевна

Железногорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Нина Николаевна

Смерть
14.04.1990
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
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