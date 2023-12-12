Поляков Евгений Иванович
Место рожденияИваново
Дата рождения17.08.1929
Дата смерти14.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Иваново
Рождение ребёнка
07.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полякова Нина Николаевна
Железногорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Нина Николаевна
Смерть
14.04.1990
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область