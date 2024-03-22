(Маймистова) Марина Александровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Упоминание
1885
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#942
Упоминание
1889
От Вологодского уездного полицейского управления от 25 сентября за №27 — крестьянской девице Боровецкой вол., дер. Медведева Марине Александровне Маймистовой, штрафа 10 р. Вологодские губернские ведо... Показать все
Смерть
Неизвестно