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(Маймистова) Марина Александровна

Место рождения

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Маймистов Александр Иванович

Мать: Маймистова Мария Ивановна

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1885
Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#942
Упоминание
1889
Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
От Вологодского уездного полицейского управления от 25 сентября за №27 — крестьянской девице Боровецкой вол., дер. Медведева Марине Александровне Маймистовой, штрафа 10 р. Вологодские губернские ведо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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