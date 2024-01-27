Лукина (Мануковская) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Мануковская) Ксения Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Муж

Дети

1899 г.р.
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АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мануковский Николай Антонович

Мать: Мануковская Мелания Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1899

Сын: Лукин Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Лукин Захарий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Захарий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Захарий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Захарий Родионович

Смерть
Неизвестно
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