Ивасюк Краснослав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивасюк Краснослав Андреевич

Место рождения

Житомирская область,

Дата рождения

06.01.1933

Дата смерти

27.04.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1933

Отец: Андрей

Мать: Ивасюк Любовь

Житомирская область,
Рождение ребёнка
16.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Валентина Васильевна

Челябинская область, Троицк
Смерть
27.04.1994
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