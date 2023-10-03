Ивасюк Краснослав Андреевич
Место рожденияЖитомирская область,
Дата рождения06.01.1933
Дата смерти27.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1933
Отец: Андрей
Мать: Ивасюк Любовь
Житомирская область,
Рождение ребёнка
16.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Валентина Васильевна
Челябинская область, Троицк
Смерть
27.04.1994