Тухватуллинf (М-Каримова) Миниямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1906
Сын: Тухватуллин Рахматулла Тухватулин
Отец ребёнка: Тухватуллин Галимулла
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Тухватуллин М-Зариф Галимулин
Отец ребёнка: Тухватуллин Галимулла
Смерть
Неизвестно