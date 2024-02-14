Тухватуллинf (М-Каримова) Миниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухватуллинf (М-Каримова) Миниямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тухватуллин Галимулла

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1906

Сын: Тухватуллин Рахматулла Тухватулин

Отец ребёнка: Тухватуллин Галимулла

Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Тухватуллин М-Зариф Галимулин

Отец ребёнка: Тухватуллин Галимулла

Смерть
Неизвестно

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