Сагайдак Демьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагайдак Демьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1770 г.р.
1773 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сагайдак Павел Демьянович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
03.02.1773

Сын: Сагайдак Симеон Демьянович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно