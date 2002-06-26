Мороз (Свинопуд) Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз (Свинопуд) Пелагея Захаровна

Место рождения

Чернигов

Дата рождения

22.04.1914

Дата смерти

26.06.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов
Рождение ребёнка
19.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мороз Василий Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1945

Сын: Мороз Борис Васильевич

Отец ребёнка: Мороз Василий Иванович

г.Артем
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороз Василий Иванович

Смерть
26.06.2002
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Чернигов, Украина «Яцево»
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