Мороз (Свинопуд) Пелагея Захаровна
Место рожденияЧернигов
Дата рождения22.04.1914
Дата смерти26.06.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Чернигов
Рождение ребёнка
19.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мороз Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.01.1945
Отец ребёнка: Мороз Василий Иванович
г.Артем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.2002
Москва, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Чернигов, Украина «Яцево»