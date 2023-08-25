Калинин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.12.1910

Дата смерти

24.09.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1910

Отец: Калинин Григорий

Мать: Калинина Евдокия

Рождение ребёнка
11.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинина Анастасия Ивановна

Смерть
24.09.1981
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