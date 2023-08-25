Калинин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.12.1910
Дата смерти24.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1910
Отец: Калинин Григорий
Мать: Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
11.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калинина Анастасия Ивановна
Смерть
24.09.1981