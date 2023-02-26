Апарина (Храмьева) Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апарина (Храмьева) Параскева Андреева

Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.01.1903

Муж: Апарин Иван Васильев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно