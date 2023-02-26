Апарина (Храмьева) Параскева Андреева
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.01.1903
Муж: Апарин Иван Васильев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно