Рябев Федот (Федотко) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Федот (Федотко) Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1636 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Рябев Иван (Ивашко) Прокопиев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678