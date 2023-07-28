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Некрасов Арсений Яковлевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

26.10.1856

Дата смерти

17.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856

Отец: Некрасов Яков Павлович

Мать: Некрасова Авдотья Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Некрасов Сергей Арсеньевич

Мать ребёнка: Некрасова Александра Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Некрасов Савелий Арсеньевич

Мать ребёнка: Некрасова Александра Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Некрасов Михаил Арсеньевич

Мать ребёнка: Некрасова Александра Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
17.03.1912
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: грыжа