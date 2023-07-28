Некрасов Арсений Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1856
Дата смерти17.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1856
Отец: Некрасов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Некрасов Сергей Арсеньевич
Мать ребёнка: Некрасова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Некрасов Савелий Арсеньевич
Мать ребёнка: Некрасова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Некрасов Михаил Арсеньевич
Мать ребёнка: Некрасова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1912
Причина смерти: грыжа