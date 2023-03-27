Григорьев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лукин Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Афиногенов Яков
Мать ребёнка: не указана
с. Тюгаево
Рождение ребёнка
1807
Сын: Смирнов (смирновский) Парфений
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1809 по 1815
Священник Троицкой церкви погоста Георгиевский, что на Верхнем.
Смерть
Неизвестно