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Григорьев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Григорий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1777

Сын: Лукин Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Афиногенов Яков

Мать ребёнка: не указана

с. Тюгаево
Рождение ребёнка
1807

Сын: Смирнов (смирновский) Парфений

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
С 1809 по 1815
Священник Троицкой церкви погоста Георгиевский, что на Верхнем.
Смерть
Неизвестно