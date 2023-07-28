Руженкова (Ситикова) Софья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Ситиков Сергей Петрович
Мать: Ситикова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1896
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Руженков Иосиф (Осип) Петрович
Рождение ребёнка
08.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Руженков Иосиф (Осип) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917