Руженкова (Ситикова) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руженкова (Ситикова) Софья Сергеевна

Место рождения

Старое Сучкино, Инсарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Ситиков Сергей Петрович

Мать: Ситикова Марфа Ивановна

Старое Сучкино, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1896

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Руженков Иосиф (Осип) Петрович

Старое Сучкино, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1902 ст.

Сын: Руженков Федор Иосифович

Отец ребёнка: Руженков Иосиф (Осип) Петрович

Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руженков Иосиф (Осип) Петрович

Старое Сучкино, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Смерть
До 1917
Новотроицкое, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия