Шквыря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шквыря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шквыря Антонина

Мать ребёнка: Чередниченко Елена Деомидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: Чередниченко Елена Деомидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередниченко Елена Деомидовна

Смерть
Неизвестно

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