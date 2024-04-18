Егоров Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Егоров Иван Осипович
Мать: Егорова Ульяна Петровна
Военная служба
1896
Писарь старшего разряда высшего оклада Управления Варшавского артиллерийского округа
Бракосочетание
21.03.1896 ст.
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.
Дочь: Егорова Нина Александровна
Мать ребёнка: Егорова (Радионова) Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно