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Егоров Александр Иванович

Место рождения

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Егоров Иван Осипович

Мать: Егорова Ульяна Петровна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Военная служба
1896
Писарь старшего разряда высшего оклада Управления Варшавского артиллерийского округа
Бракосочетание
21.03.1896 ст.

Жена: Егорова (Радионова) Мария Николаевна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.

Дочь: Егорова Нина Александровна

Мать ребёнка: Егорова (Радионова) Мария Николаевна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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