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Женский

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Рождение ребёнка
1774

Сын: Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Иван

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван

д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Демид Иванов

Отец ребёнка: Иван

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Самуил Иванов

Отец ребёнка: Иван

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд