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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван
д.Лазарево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Демид Иванов
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Самуил Иванов
Отец ребёнка: Иван