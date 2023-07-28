Карпова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Карпова Параскева Никитична

Отец ребёнка: Карпов Никита Петрович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Карпова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Карпов Никита Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Никита Петрович

Смерть
Неизвестно