Карпова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Карпова Параскева Никитична
Отец ребёнка: Карпов Никита Петрович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Карпова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Карпов Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно