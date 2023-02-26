Ефросиния Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1898
Сын: Михаил Авраамов
Отец ребёнка: Авраам Владимиров
д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авраам Владимиров
Смерть
Неизвестно