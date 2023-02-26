Ефросиния Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Фёдорова

Ефросиния Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1898

Сын: Михаил Авраамов

Отец ребёнка: Авраам Владимиров

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраам Владимиров

Смерть
Неизвестно