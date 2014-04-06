Филимонов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1962
Дата смерти06.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962
Отец: Филимонов Борис Алексеевич
Мать: Филимонова Роза
Рождение ребёнка
02.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.04.2014