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Филимонов Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1962

Дата смерти

06.04.2014

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

15 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962

Отец: Филимонов Борис Алексеевич

Мать: Филимонова Роза

Рождение ребёнка
02.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.04.2014