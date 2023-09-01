Смирнов Арсений Порфирьевич
Место рожденияTscherepowez, Oblast Wologda Russian Federation
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Tscherepowez, Oblast Wologda Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 01.01.1897
Сын: Смирнов Вячеслав Арсеньевич
Мать ребёнка: Смирнов Прасковья
Tscherepowez, Oblast Wologda Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
учитель словесности
Смерть
Около 1937