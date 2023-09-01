Смирнов Арсений Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Арсений Порфирьевич

Место рождения

Tscherepowez, Oblast Wologda Russian Federation

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Tscherepowez, Oblast Wologda Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 01.01.1897

Сын: Смирнов Вячеслав Арсеньевич

Мать ребёнка: Смирнов Прасковья

Tscherepowez, Oblast Wologda Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
учитель словесности
Смерть
Около 1937
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