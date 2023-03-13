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Базловъ Павелъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Базловъ Артемій

Мать: Базлова Пелагея Георгиева