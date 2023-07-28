Варнин Терентий Зиновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1836
Отец: Варнин Зиновий Яковлевич
Мать: Мелания Кириллова
Бракосочетание
25.01.1857 ст.
Жена: Надежда Стефанова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Трофим Сидоров и Степан Кириллов из Леднево, Михаил Степанов и Елисей Стафиев из Глятково.
Рождение ребёнка
05.06.1859 ст.
Сын: Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Надежда Стефанова
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.
Дочь: Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Надежда Стефанова
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.
Сын: Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Надежда Стефанова
Рождение ребёнка
23.08.1877 ст.
Мать ребёнка: Надежда Стефанова
Место жительства
25.01.1881 ст.
Свидетель со стороны невесты на свадьбе Георгия Михайловича Софронова и Параскевы Афанасьевны.
Смерть
Неизвестно