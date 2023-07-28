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Варнин Терентий Зиновьевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Варнин Зиновий Яковлевич

Мать: Мелания Кириллова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
25.01.1857 ст.

Жена: Надежда Стефанова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Трофим Сидоров и Степан Кириллов из Леднево, Михаил Степанов и Елисей Стафиев из Глятково.
Рождение ребёнка
05.06.1859 ст.

Сын: Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Надежда Стефанова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.11.1860 ст.

Дочь: Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Надежда Стефанова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.

Сын: Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Надежда Стефанова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.08.1877 ст.

Сын: Варнин Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Надежда Стефанова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
25.01.1881 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетель со стороны невесты на свадьбе Георгия Михайловича Софронова и Параскевы Афанасьевны.
Смерть
Неизвестно