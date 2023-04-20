Горбунова Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евфросинья Фроловна
Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович
Бракосочетание
До 1843
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Анна Фроловна
Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Мария Фроловна
Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Домна Фроловна
Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Лукия Фроловна
Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анисия Фроловна
Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мавра Фроловна
Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно