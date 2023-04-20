Горбунова Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Авдотья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евфросинья Фроловна

Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1843

Муж: Горбунов Фрол Савинович

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Анна Фроловна

Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Мария Фроловна

Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Домна Фроловна

Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Лукия Фроловна

Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анисия Фроловна

Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мавра Фроловна

Отец ребёнка: Горбунов Фрол Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно