Половинкин Андрей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкин Андрей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинкин Евдоким

Мать: не указана

Восприемник
02.11.1841 ст.
У Матроны Иосифовны Половинкиной племянница, дочери брата 37-3-168 №96ж стр 628
Восприемник
03.03.1852 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
в у Александры Петровны Половинкиной Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 Стр 230 № 18ж
Смерть
Неизвестно

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