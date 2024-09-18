Половинкин Андрей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Половинкин Евдоким
Мать: не указана
Восприемник
02.11.1841 ст.
У Матроны Иосифовны Половинкиной племянница, дочери брата 37-3-168 №96ж стр 628
Восприемник
03.03.1852 ст.
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
в у Александры Петровны Половинкиной Источник: ГАПК Ф 719 Оп 6 Д 1 Стр 230 № 18ж
Смерть
Неизвестно