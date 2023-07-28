Егорьичев Василий Александров
Место рождения
Дата рождения05.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859
Крещение
Неизвестно
Родители: села Великого крестьянин Александр Евграфов Егорьичев и его законная жена Евгения Иванова. Воспреемники: села Великого крестьянин Иван Иванов Ведерников и Екатерина Евграфова жена крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно