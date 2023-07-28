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Егорьичев Василий Александров

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859

Отец: Егорьичев Александр Евграфов

Мать: Егорьичева Евгения Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Александр Евграфов Егорьичев и его законная жена Евгения Иванова. Воспреемники: села Великого крестьянин Иван Иванов Ведерников и Екатерина Евграфова жена крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно