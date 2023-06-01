Минаева (Максина) Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Максина) Василиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 или 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 или 1834

Отец: Максин Федор Тимофеевич

Мать: Максина Ирина Никитична

Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Минаев Василий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1854

Сын: Минаев Борис Васильевич

Отец ребёнка: Минаев Василий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1856

Дочь: Минаева Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Минаев Василий Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно