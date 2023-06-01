Минаева (Максина) Василиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 или 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 или 1834
Отец: Максин Федор Тимофеевич
Мать: Максина Ирина Никитична
Бракосочетание
09.11.1852
Рождение ребёнка
23.07.1854
Отец ребёнка: Минаев Василий Антонович
Рождение ребёнка
14.10.1856
Дочь: Минаева Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Минаев Василий Антонович
Смерть
Неизвестно