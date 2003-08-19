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Ковтонюк Антон Андреевич

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Место рождения

Кострома

Дата рождения

19.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2003

Отец: Ковтонюк Андрей Владимирович

Мать: Ковтонюк Сидорова Полина Олеговна

Кострома
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