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Ковтонюк Антон Андреевич
Ковтонюк Антон Андреевич
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Древо
Место рождения
Кострома
Дата рождения
19.08.2003
Пол
Мужской
Отец
Ковтонюк Андрей Владимирович
1975 г.р.
Мать
Ковтонюк Сидорова Полина Олеговна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.2003
Отец:
Ковтонюк Андрей Владимирович
Мать:
Ковтонюк Сидорова Полина Олеговна
Кострома
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