Гришина (Таглина) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Таглина) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1982

Сын: Гришин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1984

Сын: Гришин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1986

Дочь: Подгалая Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1990

Сын: Гришин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Гремячье, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
01.07.1991

Сын: Гришин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович

Гремячье, Корочанский муниципальный район, Белгородская область