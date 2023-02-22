Гришина (Таглина) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1982
Сын: Гришин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1984
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1986
Дочь: Подгалая Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1990
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1991
Сын: Гришин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гришин Николай Иванович