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(Бутырина) Прасковья
(Бутырина) Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1837
Пол
Женский
Отец
Бутыринъ Григорий
1811 г.р.
Мать
Бутырина Марина
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1837
Отец:
Бутыринъ Григорий
Мать:
Бутырина Марина
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