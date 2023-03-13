(Бутырина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бутырина) Прасковья

(Бутырина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1837

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1837

Отец: Бутыринъ Григорий

Мать: Бутырина Марина