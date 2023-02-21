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(Бочарова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Бочаров Иван Иванович

Мать: Бочарова Марфа Ивановна