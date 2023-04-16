Лешукова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешукова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лешуков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лешукова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лешуков Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешуков Иван Николаевич