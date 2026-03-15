Ванюков Савелий Иванович
мужской, родился 1816, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
умер Неизвестно
ОтецВанюков Иван Терентиев1794 г.р.
МатьВанюкова Васса1795 г.р.
Супруги
Ванюкова Татьяна Нестеровна1811 г.р.
Дети
(Ванюкова) Марина Савелиевна1840 г.р.
Ванюков Спиридон Савлельевич1842 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ванюков Иван Терентиев
Мать: Ванюкова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ванюкова) Марина Савелиевна
Мать ребёнка: Ванюкова Татьяна Нестеровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ванюков Спиридон Савлельевич
Мать ребёнка: Ванюкова Татьяна Нестеровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Ванюкова) Евдокия Савелиевна
Мать ребёнка: Ванюкова Татьяна Нестеровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ванюков Фотий Савлельевич
Мать ребёнка: Ванюкова Татьяна Нестеровна
Смерть
Неизвестно