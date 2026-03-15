Ванюков Савелий Иванович 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Ванюков Савелий Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1816, Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

умер Неизвестно

Отец
Ванюков Иван Терентиев1794 г.р.
Мать
Ванюкова Васса1795 г.р.
Супруги
Ванюкова Татьяна Нестеровна1811 г.р.
Дети
(Ванюкова) Марина Савелиевна1840 г.р.
Ванюков Спиридон Савлельевич1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ванюков Иван Терентиев

Мать: Ванюкова Васса

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Татьяна Нестеровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ванюкова) Марина Савелиевна

Мать ребёнка: Ванюкова Татьяна Нестеровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ванюков Спиридон Савлельевич

Мать ребёнка: Ванюкова Татьяна Нестеровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Ванюкова) Евдокия Савелиевна

Мать ребёнка: Ванюкова Татьяна Нестеровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ванюков Фотий Савлельевич

Мать ребёнка: Ванюкова Татьяна Нестеровна

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

Смерть
Неизвестно

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